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” جلالة” : هذه العوائق التي تواجه لجنة اتفاق تاورغاء مصراتة

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق يوسف جلالة ، ” إن ملف المفقودين وجبر الضرر من  أبرز العثرات أمام لجنة متابعة اتفاق تاورغاء مصراتة “.

وأوضحت جلالة ، خلال تصريحات له ، ”  أن ملف جبر الضرر مرتبط بوزارة المالية والمصرف المركزي ، ونعمل على توفير  مبلغ 25 مليون دينار كدفعة ثانية بعد توزيع الدفعة الأولى التي بلغت 35 مليون دينار وفي انتظار الدفعة الثالثة التي ستصرف عند اعتماد الميزانية”.

وأوضح جلالة، ” أن العائق الأكبر في ملف البحث عن المفقودين هو وجود إشكالية داخل الهيئة نفسها باعتبار الملف من اختصاصها”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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