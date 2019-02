” جلالة” : هذه العوائق التي تواجه لجنة اتفاق تاورغاء مصراتة

المتوسط:

أكد وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق يوسف جلالة ، ” إن ملف المفقودين وجبر الضرر من أبرز العثرات أمام لجنة متابعة اتفاق تاورغاء مصراتة “.

وأوضحت جلالة ، خلال تصريحات له ، ” أن ملف جبر الضرر مرتبط بوزارة المالية والمصرف المركزي ، ونعمل على توفير مبلغ 25 مليون دينار كدفعة ثانية بعد توزيع الدفعة الأولى التي بلغت 35 مليون دينار وفي انتظار الدفعة الثالثة التي ستصرف عند اعتماد الميزانية”.

وأوضح جلالة، ” أن العائق الأكبر في ملف البحث عن المفقودين هو وجود إشكالية داخل الهيئة نفسها باعتبار الملف من اختصاصها”.

