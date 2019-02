المتوسط:

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، ” أنه لا يوجد خلل أو منعطفات في اتصالات بلادها مع أطراف النزاع القائم في ليبيا”.

وأضافت زاخاروفا ، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، ” أن إعادة بناء ليبيا، يتحقق من خلال حوار داخلي واسع وتوافق وتناغم” .

وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، “أن الجانب الروسي، يبذل جهود وساطة تفضي إلى حوار مع كل الهياكل المعنية، التي تعمل بالفعل لأجل إعادة بناء هذه الدولة”.

The post “الخارجية الروسية” : نتواصل مع كافة أطراف النزاع القائم في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية