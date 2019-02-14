الارصاد: امطار جيدة وغزيرة وانخفاض للحرارة على هذه المناطق

توقع خبراء بالمركز الوطني للارصاد الجوية أن تشهد الاجواء سقوط امطار متفرقة على مناطق الشمال وتكون جيدة على مناطق الشمال الشرقي مع رياح نشطة وانخفاض ملحوظ لدرجات الحرارة.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز اليوم فإن الاجواء لا تزال في أغلب مناطق شمال ليبيا تتأثر بأمتداد لمنخفض جوي متمركز في شرق البحر المتوسط.

وأشار المركز في نشرته إلى أن الطقس يبقي ممطر خاصة علي مناطق الشمال الشرقي ومن المتوقع أن تكون أمطار غزيرة على مناطق الجبل الاخضر وتبقى درجات الحرارة منخفضة على أغلب مناطق ليبيا .

تحذير بحري

وحذر المركز في نشرة منفصلة عن حالة البحر, من ريح شرش الى غربي نشط الي قوى هدا اليوم على الساحل الممتد من الخمس الى طبرق سرعته مابين (25-30) عقدة مع ارتفاع للموج يتراوح ما بين (4.00-5.00) متر.

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