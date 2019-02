أعلن الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك عن قصف جوي أمريكي لمواقع تنظيم القاعدة الإرهابي في الجنوب الليبي.

ونقلت إدارة التواصل والإعلام بالمجلس الرئاسي عن السلاك قوله إنه في إطار التعاون المستمر والعلاقة الإستراتيجية بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية في ملف مكافحة الاٍرهاب، تم مساء الأربعاء، قصف موقع يتمركز به عدد من أفراد أنصار تنظيم القاعدة الإرهابي بضواحي مدينة أوباري.

وأوضح الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي أن هذا العمل المشترك بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والحكومة الأمريكية، يأتي متزامنًا مع لقاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ووزير الخارجية محمد سيالة في الاجتماع الدولي لمكافحة تنظيم داعش الأسبوع الماضي، والذي أكد فيه الطرفان استمرار هذا التعاون في إطار التحالف الدولي للقضاء على الإرهاب والتطرف.

The post في إطار التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة.. السلاك يُعلن قصف موقع لتنظيم القاعدة في ضواحي أوباري appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا