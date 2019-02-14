الخليج تربط ثلاثة آبار نفطية جديدة بحقل السّرير

العنوان-السرير

أكّد رئيس لجنة الإدارة، بشركة الخليج العربي ، المكلف “أشرف العبار” ربط ثلاثة آبار جديدة الأربعاء، على الإنتاج بحقل السرير النفطي، وبمعدل إنتاج يوم يقدر بـ 3300 برميلا من النفط الخام .

وأوضح “العبار” أن هذه الخطوة، تأتي في إطار سعي الشّركة، لزيادة القدرة الإنتاجية، وربط الآبار المحفورة فى أسرع وقت للمحافظة على الإنتاج وزيادته .

وكانت هندسة الإنتاج بحقل السرير النفطي، قامت في الحادي عشر من فبراير الجاري، بتشغيل بئرين من الآبار التي استُكملت حديثاً ووضعها على الإنتاج بمعدل إنتاج يومي للبئرين مقدراه 2600 برميلا من النفط خام يومياً بالمجمع (2) بحقل السرير.

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