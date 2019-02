مدير الأمن المركزي يناقش الخطة الأمنية لتأمين احتفالات الذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير

عقد مدير الإدارة العامة لأمن المركزي العميد محمد فتح الله، اجتماعًا الأربعاء بمقر الإدارة مع رؤساء الفروع والمكاتب بالإدارة في طرابلس.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الخطة الأمنية لاتخاذ كافة التدابير الأمنية لتأمين الاحتفالات بالذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير، وذلك بتأمين كافة المرافق الحيوية، للحفاظ على الأمن وإحكام السيطرة الأمنية عن كافة المنافذ ومخارج المدينة مدينة طرابلس، وتفعيل عمل الدوريات والتمركزات الأمنية، بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني.

من جانبه شدد العميد فتح الله على ضرورة معاملة المواطنين بالصورة الحسنة، وبذل الجهد من أجل الحفاظ على والإستقرار داخل العاصمة.

