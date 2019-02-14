السعيدي: السلطات البلجيكية رفضت الإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالأموال الليبية المجمدة

قال عضو مجلس النواب علي السعيدي، أن السلطات البلجيكية رفضت الإجابة عن الاستفسارات المتعلقة، بالأموال الليبية المجمدة ، والتي استلمتها جهة مجهولة لم يتم الكشف عنها حتى اللحظة.

وأوضح السعيدي في تصريح خاص لقناة ليبيا، أن السلطات البلجيكية رفضت مقابلة وفد البرلمان الذي زار بلجيكا موخراً، لمناقشة مسألة الأموال المشار إليها.

وأردف السعيدي بالقول، أن مسألة الأموال الليبية المنهوبة مسألة هامة في أوساط السياسة والإعلام في بلجيكا، لاسيما بأن البلاد على أبواب انتخابات عامة في شهر مايو القادم، ومن المؤكد أنه سيتم استغلال هذه المسالة في أضعاف الحكومة وإسقاطها.

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