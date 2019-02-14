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“الوفاق” : تعيين “كنه”  آمرا لمنطقة سبها لا علاقة له بالخلافات السياسية

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد المتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني محمد السلاك، ” إن  قرار تكليف علي كنه آمرا لمنطقة سبها العسكرية تطلب مشاورات في الجنوب”.

وأضاف السلاك، خلال تصريحات له اليوم الخميس، ” إن قرار تعيين كنه  لا علاقة له بأي تجاذبات أو خلافات سياسية”.

وأكمل الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي ، ” ليس لدينا مشكلة في التفاهم مع أي طرف ليبي بشأن الجنوب، والخلافات السياسية تحلّ على طاولة الحوار وليس بالسلاح”.

وأوضح السلاك، ”  ليس هناك خلافات بين الرئاسي والمصرف المركزي، ونعمل على تمويل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإنجاز العملية الانتخابية”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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