المواصلات تعلن الحكم النهائي في قضية دولية مرفوعة ضدها بشأن مطار طرابلس

أعلنت وزارة المواصلات عن صدور نتائج الحكم النهائي الصادر عن غرفة التحكيم الدولية بباريس بخصوص القضية المرفوعة ضد جهاز تنفيذ مشروعات وزارة المواصلات من طرف ائتلاف الشركات أدوبرشت البرازيلية للهندسة والبناء وشركة تاف التركية للاستثمار والبناء وشركة اتحاد المقاولين المتعاقد معهم علي تنفيذ مشروع محطتي الركاب بمطار طرابلس الدولي.

وأوضح المكتب الإعلامي التابع للوزارة بأن جملة المطالبات التي دَفعت بها الشركات المدعية حوالي (562.000.000.00) مليون يورو وصدر الحُكم لصالح المدعين بقيمة 124.334.654.00 يورو و الحُكم لصالح وزارة المواصلات “جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات” بقيمة (49,666,575,00) يورو.

ويبلغ المبلغ الاجمالي المستحق لصالح الشركات بلغ بعد المقاصة (74,668,079.00) يورو وهو المبلغ المستحق لصالح الشركات مقابل أعمال منفذة على الأرض.

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