مركز طبرق الطبي يعلن وصول الدفعة الأولى من شحنة معدات طبية أمريكية

ليبيا – أعلن مركز طبرق الطبي أمس الأربعاء وصول الدفعه الأولى من شحنة المعدات الطبية أمريكية الصنع من شركة General Electric.

مركز طبرق أوضح عبر مكتبه الإعلامي أن الأجهزة التي وصلت هي جهازين X-ray ديجيتال نظام كامل و2 أجهزة موجات فوق صوتية وجهاز ايكو بالإضافة إلى 10 اسرة عناية فائقة و5 اسرة Transport patient إلى جانب طلبية شاملة من المفاصل وجهاز c – arm متكامل بالشاشات.

وأشار مركز طبرق إلى أن الدفعة الثانية من المعدات الطبية ستصل اليوم الخميس ، لافتاً إلى المركز سيشهد خلال الأيام القادمة تطورات وتحسين في الخدمات بجميع المرافق والاقسام بعد وصول كافة الطلبيات.

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