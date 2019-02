المتوسط:

أعلن السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر عن زيارته لمقابر جنود الحرب العالمية في طبرق وبنغازي، اليوم الخميس.

وقال بيكر ، خلال تغريدة له عبر تويتر ، ” تشرّفتُ بزيارة مقابر جنود الحرب العالمية في طبرق و بنغازي شـكراً إلى الليبيين على المحافظة على المقابر في حُلّتها الرائعة”.

