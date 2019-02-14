العمل تصدر قانون لتنظيم عمل المنظمات والمؤسسات الإعلامية في ليبيا

أصدرت وزارة العمل والتأهيل القرار رقم 72 لسنة 2019 بشأن تسجيل المنظمات والمؤسسات الاعلامية الأجنبية لدى وزارة العمل والتأهيل .

وعلق وزير العمل والتأهيل المهدى ورضمي في حديثه ” للاقتصادية ” قائلاً ” الكثير من المؤسسات الاعلامية الأجنبية تعمل داخل ليبيا بدون أذن واحيانا تمارس في اعمال خارج نطاق مهامها وتتهرب من تسديد الضرائب المفروضة بحكم القانون نظير عملها بليبيا ” .

وأضاف ” هذه المؤسسات تقوم بتشغيل عدد من الليبيين وغير الليبيين بدون إجراءات قانونية وأحيانا بشكل مخالف لأحكام قانون علاقات العمل من حيث الاجور وساعات العمل والتأمين وغيرها وهو ما يضيع حقوق العاملين مؤكداً ان العديد من الليبيين العاملين معهم يتواجدون في اماكن الصراع بدون اقرار علاوة الخطر ويتم الاستغناء عن خدماتهم بدون اتفاق مسبق “.

وقال كما ان هذه المؤسسات من خلال المتابعة تبين عدم التزامها بضوابط قانون العمل من حيث النسب القانونية لتشغيل العمالة الوطنية وبالتالي هذا مايعتبر تعدي علي القانون .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاقتصادية