وفد من الصليب الأحمر يوقع مع الهلال الأحمر 9 اتفاقيات لدعم وتدريب فرق الطوارئ

وقع وفد رفيع المستوى من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ملحقات اتفاقية دعم وتدريب فرق الطوارئ في ليبيا، بمجال الإغاثة والمجالات الصحية.

وبحسب المكتب الإعلامي للأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، تم ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الإدارة بالهلال الأحمر الليبي مرعي الدرسي ، مع وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

هذا وتم خلال اللقاء، توقيع ( 9 ) ملحقات للإتفاقية الإطارية، والتي تشمل جانب دعم وتدريب فرق الطوارئ بليبيا، والإغاثة والمجالات الصحية، وكذلك صيانة مقر الأمانة العامة الرئيسي، والعديد من البرامج والأنشطة المشتركة لعام 2019 .

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