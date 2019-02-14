الإرهابي مفتاح الضبع المطلوب لدى تونس ضمن المقبوض عليهم في درنة

أكد المنسق الإعلامي لمجموعة عمليات عمر المختار التابعة للجيش، عبد الكريم صبره، القبض على الإرهابي المطلوب دوليًا، حافظ مفتاح الضبع، في العملية العسكرية لتحرير المدينة القديمة في درنة، التي انتهت مساء الثلاثاء.

وأوضح صبرة، أن الجيش ألقى القبض على الضبع بعد إصابته بجروح خطيرة، رفقة إرهابيين آخرين.

والضبع الذي ينحدر من مدينة درنة قيادي بما يسمى “مجلس شورى درنة” الإرهابي، وهو المطلوب الرئيسي في عملية قتل ضباط تونسيين في جبل الشعانبي عام 2014، وحكمت عليه محكمة تونسية بالسجن 25 عامًا، إلا انه تم ابتزاز الحكومة التونسية فيما بعد، عن طريق خطف دبلوماسيين في العاصمة الليبية طرابلس، ومبادلتهم بالضبع وإرهابيين آخرين.

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