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#عاجل خاص بالعنوان: “الأفريكوم” تنفي قيامها بأي ضربة جوية في ليبيا يوم أمس قرب أوباري

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_خاص نفت القوات الأمريكية في أفريقيا “الافريكوم”  قيامها بأي ضربة جوية في ليبيا يوم أمس .

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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