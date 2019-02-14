عاجل خاص بالعنوان: “الأفريكوم” تنفي قيامها بأي ضربة جوية في ليبيا يوم أمس قرب أوباري

العنوان_خاص نفت القوات الأمريكية في أفريقيا “الافريكوم” قيامها بأي ضربة جوية في ليبيا يوم أمس .
عن مصدر الخبر
صحيفة العنوان الليبية
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