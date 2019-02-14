وفد رسمي من بنغازي يصل إلى سبها ويعقد اجتماعاً مع أجهزة وإدارات المدينة

وصل وفد رسمي وشعبي من مدينة بنغازي، إلى مطار تمنهنت في مدينة سبها، قبل قليل، للوقوف على أحوال المدينة والتأكيد على الأواصر الإجتماعية بين الليبيين.

هذا وضم الوفد كل من، محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري، وعميد بلدية بنغازي صقر بوجواري، ورئيس مركز السلام للبحوث ودعم القرار فرج نجم، إلى جانب وزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي بومريز.

أما على الصعيد الأمني، ضم الوفد مدير الأمن الداخلي اللواء خليفة حسني، وعدد من رؤساء هيئات المياه والصحافة والمطارات بالحكومة المؤقتة، وكذلك مجموعة من الأكادميين والإعلاميين.

هذا وعقد الوفد فور وصوله، اجتماعاً مع أجهزة وإدارات مدينة سبها، داخل إدارة جامعة سبها.

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