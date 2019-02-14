الارصاد توضح مناطق هطول الأمطار في الـ48 ساعة المقبلة

توقع خبراء بالمركز الوطني للارصاد الجوية أن تشهد الاجواء استمرر تأثرها بإمتداد لمنخفض جوي مصحوب بسقوط امطار متفرقة على مناطق الشمال وتكون جيدة وغزيرة على مناطق الشمال الشرقي مع رياح نشطة وانخفاض ملحوظ لدرجات الحرارة.

ووفقا للمركز فإن المدن المتوقع هطول الامطار فيها خلال ال48 ساعة هي كالأتي:

المناطق “رأس جدير-سرت-سهل جفارة-مناطق الجبل الغربي-الخمس-مصراتة وسرت” ستشهد سقوط امطار متوسطة هذا اليوم وتكون جيدة من الخمس حتى سرت.

مناطق الخليج – بنغازي – مناطق الجبل الاخضر – اقصى الساحل الشرقي – مناطق الدواخل – جالو والجغبوب: ستشهد سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة وتكون غزيرة على مناطق الجبل الاخضر تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد احيانا مما يتسبب بجريان بعض الاودية المحلية.

يشار إلى أن ليبيا تتأثر منذ مساء الثلاثاء بتقلبات جوية على مناطق شمال ليبيا وخاصة مناطق الشمال الشرقي وشهدت عدد من المدن سقوط أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد.

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