السراج يعفي الطويل من مهامه كرئيس لأركان الوفاق ويعين محمد الشريف خلفاً له

ليبيا – أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج بصفته التي يستخدمها منفرداً كـ ” قائد أعلى للجيش الليبي ” قراراً بتعيين رئيس للأركان العامة .

ونص القرار الصادر اليوم الخميس رقم 9 لسنة 2019 بتعيين ” فريق ركن ” محمد المهدي الشريف ليكون رئيساً لأركان الوفاق خلفاً للواء عبدالرحمن الطويل .

كما أصدر السراج قرار رقم 11 لسنة 2019 بشأن تعيين معاون لرئيس اركان الوفاق بتعيين فريق ركن سالم محمد أحمد جحا ليكون معاون رئيس أركان الوفاق لشؤون التدريب .

يشار إلى أن رئيس أركان الوفاق السابق اللواء عبد الرحمن الطويل قد إجتمع في مكتبه بمقر رئاسة الاركان في طرابلس اليوم الخميس مع الملاحق العسكريين لدولتي تركيا وبريطانيا وبحث معهم وضع القوات التابعة للمجلس الرئاسي .

دة

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