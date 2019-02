السراج يُعين رئيسًا جديدًا لأركان الجيش ومعاونًا له

أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج وبصفته القائد الأعلى للجيش الليبي القرار رقم 9 لسنة 2019، بشأن تكليف الفريق ركن محمد علي محمد المهدي الشريف رئيسًا للأركان العامة للجيش الليبي.

ونصت المادة الثانية من القرار على العمل به من تاريخ صدوره|، ويُلغى كل ما يخالفه من أحكام.

كما أصدر السراج القرار رقم 9 لسنة 2019، بشأن تكليف الفريق ركن سالم محمد أحمد جحا معاونًا لرئيس الأركان العامة للجيش الليبي لشؤون التدريب.

