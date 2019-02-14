السلاك: السراج يجدد دعمه لإجراء الانتخابات وعقد الملتقى الجامع

قال محمد السلاك الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، إن الأخير يجدد دعمه الكامل للمضي قدماً في مسار تهيئة الأجواء لإجراء العملية الانتخابية البرلمانية والرئاسية، على قاعدة دستورية.

وبين السلاك خلال مؤتمر اليوم، تشديد السراج على أن الانتخابات هي الفيصل ليختار الشعب الليبي من يمثله، مؤكداً في هذا الصدد، دعمه لعقد الملتقى الجامع برعاية الأمم المتحدة.

وحول الإصلاحات الاقتصادية، أكد رئيس المجلس الرئاسي، التعاون المستمر مع المصرف المركزي، والجهات المختصة لاستكمال الإصلاحات التي تنعكس إيجابًا على المواطن، كما يفيد بقرب الانتهاء من الترتيبات المالية للعام 2019.

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