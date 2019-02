«الرئاسي» يُعين سالم جحا معاونًا لرئيس أركان الجيش

المتوسط:

أصدر المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني، قرارًا بتعيين سالم محمد أحمد جحا، معاونًا لرئيس الأركان العامة للجيش الليبي لشؤون التدريب.

جديرٌ بالذكر، أنه يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويلغي كل ما يخالفه من أحكمام.

وكان المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني، قد قرَّر تعيين الفريق الركن محمد علي محمد المهدي الشريف، رئيسا للأركان العامة للجيش الليبي.

ويتولى الفريق محمد علي الشريف مهمة رئاسة الأركان الجيش التابع لحكومة الوفاق خلفا لرئيس الأركان السابق عبد الرحمن الطويل.

