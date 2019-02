التقى عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوطني لحكومة الوفاق الوطني، محمد عماري زايد، الخميس، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ألن بوجيا.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، حيث ناقش عماري مع السفير الأوروبي أوجه التعاون المشترك بين دولة ليبيا والاتحاد الأوروبي، في مجال الإدارة المحلية.

وأوضح عضو المجلس الرئاسي رؤية حكومة الوفاق الوطني لكيفية نقل الاختصاصات من الوزارات إلى البلديات، بحيث يتم تأسيس نظام إداري لامركزي بالدولة الليبية، وقدم نبذة مختصرة عن عمل اللجنة العليا لنقل الاختصاصات وما قامت به خلال عام 2018م.

من جانبه أعرب السفير الأوروبي عن إعجابه بهذه الرؤية، وما قامت به اللجنة العليا من عمل، وأبدى استعداد الاتحاد الأوروبي لإنجاح الرؤية سواء بالتدريب أو الاستشارات، بحسب ما نقلت إدارة التواصل والإعلام بالمجلس الرئاسي.

كما تم الاتفاق على آلية لتنظيم التواصل بين المجلس الرئاسي، ووزارات الحكومة والاتحاد الأوروبي في كل ما يتعلق بمشروع نقل الاختصاصات.

وناقش الطرفان في ختام اللقاء الحالة السياسية الليبية الحالية والمجهودات المبذولة محليًا ودوليًا لنقل ليبيا من المرحلة الانتقالية إلى المرحلة المستقرة عبر إجراء اتنخابات برلمانية ورئاسية شفافة، والتركيز على الوضع في الجنوب.

The post الرئاسي يبحث سُبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الإدارة المحلية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا