«الوفاق» تقرر يوم الأحد القادم عطلة رسمية في كافة الوحدات الإدارية

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قرارا، بأن يكون يوم الأحد الموافق 17/ 2/ 2019، عطلة رسمية في كافة الوحدات الإدارية بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة السابع عشر من فبراير.

وأضاف البيان، الصادر عن المجلس الرئاسي، على أن يستثنى من ذلك المرافق الخدمية ذات الطابع الإنساني والأمني العاجل مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم، وفقا لأحكام المادة 16 لقانون علاقات العمل المشار إليه.

