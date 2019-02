أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القرار رقم 187 لسنة 2019، بشأن تكليف أبو بكر المبروك المنصوري بمهام وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية المفوض بحكومة الوفاق الوطني.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

