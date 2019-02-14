اتفاقية تعاون بين وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية للجمع بين الرعاية الصحية والنفسية

وقع وزير الصحة احميد بن عمر، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوفاق الوطني، محسن بوسنينة، اتفاقية تعاون وشراكة بين دار الوفاء لرعاية المسنين، ومستشفى الرازي للأمراض النفسية.

وتقضي الاتفاقية التي وقعت أمس الأربعاء، بتوحيد الجهود للجمع بين الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، لنزلاء انقطعت بهم السبل عن أسرهم، وفي أمس الحاجة لتوفير البيئة الأسرية لهم، وفقا لما نشرته وزارة الصحة على صفحتها بالفيس بوك.

وأكد وزير الصحة احميد بن عمر، أن الاتفاقية جاءت لتوثيق العلاقة بين وزارتي الصحة والخدمة الاجتماعية، للجمع بين الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية.

من جانبه وصف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، محسن ابوسنينة، هذا الاتفاق بلبنة الأساس الأولى للعمل والتوثيق بين الوزارتين، متمثلا بمستشفى الرازي كخدمة صحية، ودار الوفاء كخدمة اجتماعية.

ودعا ابوسنينة، إلى إنشاء مراكز متخصصة بالدعم النفسي والصحي للنزلاء، الذين انقطعت بهم السبل، لتأدية الواجب تجاههم، ممثلا في تكملة الجانب الأسري الاجتماعي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر