أفريكوم تنفي شن غارة جوية على مدينة أوباري

نفى المكتب الإعلامي للقيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” ، شن سلاح الجو الأمريكي أي غارة جوية على مدينة أوباري جنوبي غرب ليبيا .

وبحسب المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم”، إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تشارك في أي غارة جوية على مواقع تنظيم القاعدة مساء الأربعاء، مؤكدا أن سلاح الجو الأمريكي في أفريقيا لم يشن أي غارة جوية في ليبيا عام 2019.

الجدير بالذكر، أعلن الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد السلاك في وقت سابق ،أن طائرات حربية أمريكية غارة جوية مساء أمس الأربعاء، استهدفت خلالها موقع يتمركز به عدد من أنصار تنظيم القاعدة الإرهابي بضواحي مدينة أوباري.

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