إعفاءات وتعيينات جديدة لحكومة الوفاق الوطني وهيئة الاركان “شاهد”

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اليوم الخميس عدد من القرارات والاعفاءات بشكل مفاجئ .

حيث أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القرار رقم 187 لسنة 2019، بشأن تكليف أبو بكر المبروك المنصوري بمهام وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية المفوض بحكومة الوفاق الوطني.

كما صدر قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 194 لسنة 2019 والذي قضى بإعفاء إدريس محمد المبروك الشاردة من مهامه كوكيل لوزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني.

كما صدر قرار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الصادر اليوم الخميس رقم 9 لسنة 2019 بتعيين ” فريق ركن ” محمد المهدي الشريف ليكون رئيساً لأركان الوفاق خلفاً للواء عبدالرحمن الطويل .

وأصدر السراج ايضا قرار رقم 11 لسنة 2019 بشأن تعيين معاون لرئيس اركان الوفاق بتعيين فريق ركن سالم محمد أحمد جحا ليكون معاون رئيس أركان الوفاق لشؤون التدريب .

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