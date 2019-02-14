الرئاسي الليبي يعين محمد الشريف رئيسا للأركان وسالم جحا معاونا له

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، في العاصمة الليبية طرابلس، قرارا يقضي بتعيين الفريق ركن محمد الشريف، رئيسا للأركان العامة للجيش الليبي، التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

ويعفى طبقا لهذا القرار، رئيس الأركان العامة السابق، اللواء عبد الرحمن الطويل من مهامه المؤقتة، التي كلف بها في الأول من سبتمبر عام 2017م، بعد أن ترأس لجنة الترتيبات الأمنية، التي كلف بها من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

كما قرر المجلس الرئاسي قرارا منفصلا، يقضي بتعيين الفريق ركن سالم جحا، معاونا لرئيس الأركان العامة للجيش الليبي، لشؤون التدريب.

وطالب المجلس في قراريه، العمل بالقرارين، منذ تاريخ صدورهما، وإلغاء كل أحكام تخالفهما.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قد كلف في الرابع عشر من فبراير الماضي، الفريق ركن علي كنه، آمرا للمنطقة العسكرية سبها.

ويأتي قرار تعيين كنه، عقب حملة عسكرية أطلقها اللواء المتقاعد خليفة حفتر في مدينة سبها، بهدف القضاء على من وصفوا بالإرهابيين، إضافة إلى جماعات تهريب البشر، والقضاء على مجموعات المعارضة التشادية في ليبيا.

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