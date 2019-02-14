الصحة العالمية: 43.5 مليون دولار مطلوبة لتوفير المعونة الصحية في ليبيا

ناشدت منظمة الصحة العالمية، المجتمع الدولي تقديم 43.5 مليون دولار أمريكي، لتوفير معونة من شأنها أن تنقذ أرواح 388,000 شخص داخل ليبيا، من المتضررين بالصراع المستمر فيها.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا جعفر حسين ” لقد خلّفت سنوات الصراع في ليبيا وراءها نظام رعاية صحية، يصارع للاستمرار ومثقل بالأعباء، بينما أغلقت العديد من المرافق الصحية بصورة كاملة أو جزئية، مما يحدُّ من إمكانية تقديم خدمات الرعاية الصحية للسكان، الذين يواجهون التحديات الناجمة عن الصراع الدائر منذ ثمانية أعوام.”

وكشفت منظمة الصحة العالمية، عن إجرائها لتقييم توافر الخدمات الصحية ودرجة جاهزيتها، أجرته منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة الليبية عام 2017م.

وأوضح التقييم أن 17.5% من المستشفيات، و20% من مرافق الرعاية الصحية الأولية، و18 مستشفى متخصص تعرضت للتدمير الجزئي أو التام، وأن المرافق الصحية التي ما زالت تعمل معرضة للهجمات.

وأشارت المنظمة إلى أن منظمة الصحة العالمية في عامي 2018-2019، قد أبلغت عمّا يزيد عن 41 هجوماً، استهدف العاملين في مجال الصحة، والمرافق الصحية.

ولفتت منظمة الصحة العالمية إلى أن العجز طال العقاقير الأساسية، إضافة إلى النقص في أعداد مقدمي الخدمات الصحية، ومحدودية قدرة برامج الصحة العامة الوطنية، من خطر انتشار الأمراض السارية، بما في ذلك الإسهال المائي الحاد وداء اللشمانيا، والسُلّ، والأمراض التي يمكن الوقاية منها.

ونوهت المنظمة إلى أن المهاجرين والنازحين واللاجئين والمجتمعات النائية، عرضة للخطر بصفة خاصة.

وبينت منظمة الصحة العاليمة، أن انعدام الحصول على الرعاية الصحية يؤثر على المرضى المصابين بالأمراض المزمنة، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن يعانون من الأمراض النفسية، والنساء والأمهات اللاتي يحتجن إلى خدمات الصحة الإنجابية، وخدمات صحة الأمهات والمواليد.

وقالت المنظمة إنه على الرغم من أن القطاع الصحي، لم يتلق سوى 36% من التمويل المطلوب لخطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا في عام 2018، فقد نجح في دعم ما يقرب من 405,000 استشارة طبية من خلال توفير الإمدادات الطبية، وما يزيد على 16,400 استشارة متخصصة، و188 عملية جراحية كبرى، بما في ذلك جراحات القلب لعدد بلغ 78 طفلًا.

وأضافت منظمة الصحة، أنها نفذت في ديسمبر الماضي بالشراكة مع منظمة اليونيسيف، والمركز الوطني لمكافحة الأمراض بوزارة الصحة، حملة وطنية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، وشلل الأطفال، حصل خلالها أكثر من 2.65 مليون طفل على التطعيم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر