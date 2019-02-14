مديرية أمن شحات تنفذ خطة أمنية لحماية المواطن داخل المدينة

ليبيا – أعلنت مديرية الأمن في مدينة شحات أن قوات الأمن تنفذ الخطة الأمنية من خلال تمركز قوات الأمن في عدة مناطق لتنفيذ الخطة الأمنية لضبط كل من يشكل تهديداً أو جريمة تمس أمن الوطن والمواطن.

الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن شحات الملازم حسن أبوكريم قال في تصريح لوكالة “سبوتنيك” إن دوريات من الأقسام والمراكز التابعة لمديرية أمن شحات قامت بالتمركز في عدة أماكن حيوية بالبلدية بالفترة الليلية وحتى الصباح، مشيراً إلى أن تمركز هذه القوات يأتي في إطار تنفيذ الخطة الأمنية عدة لتأمين بلدية شحات في وقت سابق.

وأشار أبوكريم إلى أن هذه التمركز الأمنية ترافقها دوريات من قوة التدخل السريع وقسم المرور وتعمل هذه القوى في نقاط تفتيش ثابتة وأخرى متحركة لضبط كل من قد يشكل تهديدا أو جريمة تمس أمن الوطن والمواطن.

كما لفت الناطق الرسمي باسم مديرية أمن شحات أن مديرية الأمن تحث الموطنين عبر منشورات في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على التعاون مع الدوريات المساهمة في هذه الخطة وإبلاغهم عن أي تحركات مشبوهة.