بعد اجتماعه بالملاحق العسكرية لتركيا وبريطانيا .. السراج يعفي “الطويل” من مهامه

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بصفته القائد الأعلى للجيش قراراً بتعيين رئيس جديد للأركان العامة .

ونص القرار رقم 9 لسنة 2019 الصادر اليوم الخميس بتعيين ” فريق ركن ” محمد المهدي الشريف” ليكون رئيساً لأركان الوفاق خلفاً للواء عبدالرحمن الطويل .

وأصدر السراج قرار رقم 11 لسنة 2019 بشأن تعيين معاون لرئيس أركان الوفاق بتعيين فريق ركن سالم محمد أحمد جحا ليكون معاون رئيس أركان الوفاق لشؤون التدريب .

يشار إلى أن رئيس أركان الوفاق السابق اللواء عبد الرحمن الطويل قد أجتمع في مكتبه بمقر رئاسة الاركان في طرابلس اليوم الخميس مع الملاحق العسكريين لدولتي تركيا وبريطانيا وبحث معهم وضع القوات التابعة للمجلس الرئاسي .

وشغل اللواء عبد الرحمن الطويل منصب آمر المنطقة العسكرية سبها بعد ثورة فبراير، ومتهم بارتكاب تجاوزات مالية أثناء توليه هذه الوظيفة، وهو من سكان مدينة سبها وينسب نفسه للمقارحة ولكن أصوله تعود لمنطقة سوق الجمعة، ومقرب جدًا من جماعة الإخوان المسلمين، وتم تكليفه بالإمداد و التموين العسكري .

وبدل أن يعمل على إمداد وتموين الوحدات النظامية انغمس في امداد المليشيات، وعلي رأسها مليشيات القوة الثالثة وبعض المليشيات القبلية الأخري الموالية لها مدعوم من بعض نواب الجنوب المقاطعين و بعض اعضاء المؤتمر والمدعو مصطفي بوشاقور ووزير الداخلية الحالي فتحي باشاغا وأحد نواب مجلس النواب المقاطعين سليمان الفقي .

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