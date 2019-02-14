المتضررون من أهالي تاورغاء ومصراتة يطالبون الوفاق بالوفاء بالتزاماتها ويحذرون من انهيار الاتفاق الموقع بينهما

حمل المتضررون من أهالي مصراتة وتاورغاء، الخميس، حكومة الوفاق مسؤولية انهيار الاتفاق الموقع بينهما؛ لعدم إيفاءها بوعودها للمتضررين من الطرفين “باعتبارهم أصحاب القرار والمصير”.

وهدد المتضررون في وقفة احتجاجية بمدينة تاورغاء تابعتها الرائد، بإيقاف كافة الأعمال والخدمات الإدارية بالمدينة عدا الصحية والتعليمية منها.

وطالب المتضررون البعثة الأممية لدى ليبيا باعتبارها راعية للاتفاق، باتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن تنفيذ بنود الاتفاق، وجميع الأطراف بتنفيذ تعهداتها، داعين الجهات المسؤولة للتدخل الفوري؛ لحل الإشكاليات.

وكان وزير الدولة لشئون النازحين والمهجرين يوسف جلالة، قد صرح الأربعاء، أن اللجنة خاطبت وزارة المالية؛ لتوفير الدفعة الثالثة من قيمة التعويضات؛ لجبر الضرر بحسب الاتفاق الموقع بين تاورغاء ومصراتة، وقيمتها 25 مليون بشكل عاجل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية