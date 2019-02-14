الخطوط الإفريقية: جهات أمنية تتبع داخلية الوفاق تدخلت بتحريك أموال وأصول للشركة

ليبيا – قال الناطق باسم شركة الخطوط الجوية الأفريقية عبد السلام الشحومي إن الانقسام الحكومي جعل الوضع داخل الشركة ينحدر ويصل إلى حد انقسام الأفريقية على نفسها حيث يعمل جزء في مقر تابع للشركة في منطقة جنزور وجزء آخر في مقر تابع للشركة في شارع النصر بالعاصمة طرابلس.

الشحومي أوضح في مداخلة عبر برنامج “LIVE” على قناة “218 NEWS” أمس الأربعاء أن جملة من القرارات الارتجالية التي إتخذتها الحكومات المتعاقبة وعلى رأسها حكومة الوفاق وتحديداً منذ عام 2016 عمّقت الانقسام داخل الشركة .

وأشار الشحومي إلى التدخلات الخارجية في عمل الشركة وكذلك تحريك أموال وأصول تتبع شركة الخطوط الجوية الأفريقية من قبل بعض الشخصيات وجهات أمنية تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

الناطق باسم الشركة قال إن القرارات التي صدرت أخيراً زادت الطين بلة وأدت إلى تصرفات لا تليق مهنياً ولا إداريا وأغلب هذه القرارات يبطل أمام المحاكم مثل التدخل المباشر في عمل مجالس الإدارات عوضا عن التدخل المباشر أيضاً من قبل التشكيلات المسلحة في أعمال هذه المؤسسات،لافتاً إلى أنه وفي هذه البيئة والظروف لا يمكن إلا أن تكون النتائج سلبية.

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