جولة ميدانية لوفد رسمي في زيارة لمطار تمنهنت

المتوسط:

قام وفد رسمي وشعبي من مدينة بنغازي، بزيارة مطار تمنهنت في مدينة سبها، قبل قليل، وذلك للوقوف على أحوال المدينة والتأكيد على الأواصر الإجتماعية بين الليبيين.

وشارك في هذا الوفد كل من، محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري، وعميد بلدية بنغازي صقر بوجواري، ورئيس مركز السلام للبحوث ودعم القرار فرج نجم، إلى جانب وزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي بومريز.

كما ضم الوفد مدير الأمن الداخلي اللواء خليفة حسني، وعدد من رؤساء هيئات المياه والصحافة والمطارات بالحكومة المؤقتة، وكذلك مجموعة من الأكادميين والإعلاميين.

