مصلحة الأحوال المدنية تفعل منظومة شطب الوفيات بمستشفيات طرابلس

أكد رئيس مصلحة

الأحوال المدنية محمد بالتمر الخميس، تفعيل منظومة شطب الوفيات داخل مكاتب مصلحة

الأحوال المدنية بالمستشفيات في مدينة طرابلس.

وقال بالتمر على

حسابه الرسمي في تويتر، إن المصلحة تعمل على تفعيل منظومة شطب الوفيات بجميع

مستشفيات ليبيا، حسب الخطة المتبعة، معلنا أن ذلك سينهي إشكالية التأخير في عدم

استكمال المواطن إجراءات المتوفى، بالإضافة لتحقيق الدولة الحماية الأمنية

والاقتصادية.

وكان رئيس مصلحة

الأحوال المدنية محمد بالتمر قد كشف الأحد الماضي، عن اتفاق مع وزارة الاقتصاد؛

لتفعيل مشروع “الانطلاقة” الخاص بالمنظومة البيومترية

“البصمة”.

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