وصول المياه إلى حي الإسكان العام في منطقة بشر

أقيم أمس الأربعاء احتفالية بمناسبة وصول المياه الى حي الإسكان العام في منطقة بشر حيث يأتي هذا المشروع ضمن برامج و مشاريع التنمية المستدامة التي تنتهجها المؤسسة الوطنية للنفط وبإشراف مكتب مشروعات المجلس البلدي البريقة وشركة المياه والصرف الصحي مكتب خدمات اجدابيا، حيث تم الانتهاء من تنفيذ مشروع توصيل مياه النهر إلى حي الإسكان العام بمنطقة بشر الواقعه من ضمن النطاق الجغرافي للمجلس البلدي البريقة.

ويبلغ طول الخط المنفذ 3800 متر واستغرق تنفيذه حوالي شهرين من العمل بالموقع.

يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط نفذت عدة برامج مماثلة وفي مناطق مختلفة وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية وتحقيق مبدأ الجار الطيب تجاه المناطق التي تحيط بالعمليات النفطية كالموانئ و الحقول و المصانع التابعة لها

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