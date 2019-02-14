معلنتًا حالة الطوارئ .. أمن شحات تؤكد تعرض عدة منازل للغرق والطرق الرئيسة بين شحات والبيضاء

أخبر ليبيا 24 – خاص

طالبت مديرية أمن شحات المواطنين بأخذ الحيطة والحذر عند تنقلاتهم على الطرق الرئيسية وبالأخص الطريق الواصل بين شحات والبيضاء .

وبناء على تعليمات المساعد للشؤون العامة عقيد عزالدين المجدوب تم خروج كافة الوحدات والدوريات التابعة للمديرية للتعاون مع جهاز المياه والصرف، وذلك لتسهيل حركة السير على الطريق الرئيسي وتنبيه المواطنين نتيجة تجمع المياه في عدة أماكن نظرًا لغزارة هطول الإمطار .

وأكدت المديرية أن ما حصل في مدينة شحات يعتبر من الكوارث الطبيعية ونتيجة انهيار البنية التحتية تعرض عدة منازل للغرق وتم إغلاق عدة طرق .

يأتي ذلك بعد إعلان مدير أمن شحات المكلف عقيد خالد عبدالله حالة الطؤرائ في البلدية لسوء أحوال الطقس وطلب من ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺤﻴﻄﺔ ﻭﺍﻟﺤﺬﺭ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻘﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﻈًﺍ ﻟﻬﻄﻮﻝ ﺍﻻﻣﻄﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺿﻮﺍﺣﻴﻬﺎ ﻣﻤﺎ قد يتسبب ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺙ حوادث لاقدر الله .

وناشد مدير أمن شحات الجهات ذات العلاقة التدخل لوضع حل لهذه الازمة، لافتًا إلى أن رجال الأمن في شحات سيكونون عون لكن من يريد خدمة الوطن .

وطالبت المديرية المواطنين أخذ الحيطة والحذر على خطرة تدني ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻷﻓﻘﻴﺔ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﻀﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻐﻴﻮﻡ ﺍﻟﻤﻼﻣﺴﺔ ﻟﺴﻄﺢ ﺍﻷﺭﺽ إضافة إلى ﺧﻄﺮ ﺍﻹﻧﺰﻻﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ.

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