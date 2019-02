السلاك ينقل تأكيد رئيس المجلس الرئاسي على عدم وجود خصومة مع أي طرف ليبي في الجنوب

نقل الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي، محمد السلاك، تأكيد رئيس المجلس الرئاسي فيما يخص الوضع في الجنوب، أن لا خصومة مع أي طرف ليبي، وأن الهدف الذي يشترك فيه كل الليبيين على اختلاف مشاربهم، وهو مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والمرتزقة القادمين من خارج الحدود وعصابات الهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الخميس، بالمركز الإعلامي بديوان رئاسة الوزراء، للحديث عن أهم المستجدات السياسية والاقتصادية.

كما نقل السلاك، تجديد دعوة رئيس المجلس الرئاسي، إلى العمل المنظم، و توحيد الجهود بالخصوص تحت مظلة الشرعية، والتأكيد على الاستعداده للتعاون في هذا الصدد، مشددًا على النهج الذي اتبعته حكومة الوفاق منذ البداية، وهو حل الخلافات السياسية كافة بين الليبيين عبر طاولة الحوار لا ميادين القتال، وفق قوله.



وفيما يتعلق بالحقول النفطية في الجنوب، أوضح الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي، تأكيد السراج على ضرورة إبعاد الحقول النفطية ومصدر ثروة الليبيين عن أي تجاذبات أو خلافات سياسية وأن تبقى الحقول تحت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المعترف بها دوليًا ومقرها الحالي طرابلس وتحت حماية حرس المنشآت النفطية.

وبشأن العملية الانتخابية قال السلاك، إن رئيس المجلس الرئاسي يُعرب من جديد عن دعمه الكامل للمضي قدمًا في مسار تهيئة الأجواء لإجراء العملية الانتخابية البرلمانية والرئاسية على قاعدة دستورية وتقديم كل الدعم اللازم لإنجاز هذا الاستحقاق، ويشدد على أن الانتخابات هي الفيصل ليختار الشعب الليبي من يمثله، كما يؤكد على دعمه لعقد الملتقى الجامع برعاية الأمم المتحدة.

