المتوسط:

قام وزير الصحة، احميد بن عمر، مع وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوفاق الوطني، محسن بوسنينة، بتوقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين دار الوفاء لرعاية المسنين، ومستشفى الرازي للأمراض النفسية.

وتنص الاتفاقية التي وقعت أمس، بتوحيد الجهود للجمع بين الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، لنزلاء انقطعت بهم السبل عن أسرهم، وفي أمس الحاجة لتوفير البيئة الأسرية لهم، وفقا لما نشرته وزارة الصحة على صفحتها بالفيس بوك.

وأشار وزير الصحة، احميد بن عمر، إلى أن الاتفاقية جاءت لتوثيق العلاقة بين وزارتي الصحة والخدمة الاجتماعية، للجمع بين الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية.

The post توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية