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التكبالي: حل الأزمة الليبية يكمن في دخول الجيش إلى طرابلس سلمياً

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي التكبالي أمس الأربعاء إن حل أزمة ليبيا يتمثل في السماح بدخول الجيش  العاصمة طرابلس سلميا وتشكيل حكومة مدنية قوية يراقبها مجلس استشاري حتى تقوم البلاد على قدميها وبعدها تجرى الانتخابات.

التكبالي أكد في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أن إجراء الانتخابات في ظل الأوضاع التي تعيشها ليبيا حاليا لن يحل الأزمة وكل من يقول ذلك يريد إدخال البلاد في فترة مظلمة إضافية،على حد قوله.

وأضاف :”أن ليبيا بلد ممزق يكتنفه الحقد والنزاع والتربص لأخذ الثارات وأرقام وطنية مزورة وفساد منتشر في كل مكان ومال مسروق في جيوب المتسلطين فيما يسيطر أمراء الحرب ومليشياتهم على العاصمة وأجانب يتمتعون بجوازات ليبية ودول تتدخل في كل الشؤون”.

واستدرك قائلا: “هل هذا مناخ صالح للانتخابات؟ ألا يبشر هذا برغبة في إدخالنا في نفق مظلم آخر واستمرار حكم المليشيات وحكومة الشقاق حكومة الوفاق الوطني”.

ودعا التكبالي المجتمع الدولي لعدم اعتراض دخول الجيش طرابلس،مضيفا أن دخول الجيش سيمهد لانتخاب حكومة مدنيةوسيعمل على حفظ النظام وحماية الحدود.

عضو مجلس النواب أشار أن جماعة الإخوان الإرهابية ليس هناك من يدعمها من الليبيين لأنهم خسروا كل قواعدهم حتى مدينة مصراتة انقسمت بسببها،لافتاً إلى أن الشعب يريد الجيش الآن وينتظره لدخول طرابلس.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • اعوذ بالله من قبح وجهك و فعلك و قولك ..شخص بنته متزوجة كافر و عايشة هيلا هوبا في امريكا كيف حتكون غيرته على وطنه .. يارب انزل على رأسه مصيبة تشغله بها عنا و عن وطننا و اجعل حياته و اخرته جحيما

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  • هذا هو الحل الوحيد. و نتمني ان يدخل الجيش سلميا. و اذا اقتضت الضروره الدخول تحت عمليات عسكريه فان شباب العاصمة و المدن و القري المحيطه مستعدون لدعم ااجيش العربي الليبي. كقوات مسانده وهمنا الوحيد تحرير العاصمه من الوغذ مجهول الاصل السفيه العميل فرخ الحرام السراج و عصابة الفرقاطه و خنازير الاخوان اللواطيين. نريد لليبيا ان تعود لطهارتها و جمالها و رونقها بعد اختفاء هاللقطاء. الخنزير الوسخ القذر السراج. فرخ حرام با متياز و العار سيلحق بكل شخص عمل معه

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