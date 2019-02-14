اللاعب النيجيري “توندي” يعلن اسلامه بمدينة المرج

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن محترف فريق المروج الأول لكرة القدم النيجيري “توندي لمبارد” إسلامه يوم أمس الأربعاء بمدينة المرج.

وتم ذلك بعد صلاة العصر مباشرة في مسجد أبي بكر الصديق، وأعلن اللاعب “توندي” إسلامه أمام المصلين واعتناقه دين الإسلام وغير اسمه إلى “عبدالرحمن” وقد نطق بالشهادتين بصوت مرتفع أمام جموع المصلين الذين فرحوا بإسلام اللاعب النصراني واعتناقه الإسلام.

وقد أقيم احتفالا بنادي المروج الرياضي بهذه المناسبة، كما قام مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بالجبل الاخضر بإهداء اللاعب النيجيري المسلم لباسا عربيا ليبيا فاخرًا تعبيرا له على الأخوة الإسلامية وتأكيدًا له على الأخوة الدينية التي دعا إليها الإسلام تحت راية التوحيد، مثمنا دور مكتب أوقاف المرج في مساهمته في اعلان اسلام اللاعب “توندي” .

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