البحث الجنائي أجدابيا يلقي القبض على ليبي يتاجر بالبشر

ليبيا – تمكن البحث الجنائي أجدابيا أمس الأربعاء من القبض على شخص ليبي يتاجر بالبشر وذلك أثناء إحتجازه لـ6 أشخاص يحملون الجنسية السودانية.

رئيس وحدة التحقيق والتحري بقسم البحث الجنائي الرائد فتحي السعيطي قال بحسب المكتب الإعلامي لمديرية أمن أجدابيا إن شخص يحمل الجنسية السودانية قدم شكوى تفيد بإحتجاز أحد أقاربه وأرغمه على دفع فدية مالية قيمتها 3500 دينار.

وأضاف الرائد السعيطي أنه تم التنسيق مع المشتكي لتحويل القيمه المالية للشخص الذي يحتجز السودانيين وهو ليبي من مدينة اجدابيا يدعى “ع. ج. ب. ح” حيث تم إعداد كمين له وضبطه والتحقيق معه وإحالته إلى النيابة العامة.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية