«داخلية الوفاق» تدعو المواطنين لاحترام القانون

دعت وزارة الداخلية لحكومة الوفاق الوطني، إلى تكاتف الجميع لنشر ثقافة احترام القانون عبر التعاون الكامل مع منفذي القانون من رجال الشرطة والامتثال إلى القوانين الصادرة من الدولة مما يساهم في رفع الثقة بين المواطن ورجل الأمن.

ودعت الوزارة، كافة وسائل الإعلام إلى التعاون على نشر الوعي بأهمية احترام القانون عبر إقامتها للندوات والبرامج المرئية والمسموعة، وذلك لزيادة الوعي عند المواطن حول هذه المسألة.

