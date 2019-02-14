السعيدي: الحكومة البلجيكية رفضت الإجابة عن إستفسارات البرلمان بشأن الأموال المجمدة

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي السعيدي أمس الثلاثاء إن السلطات البلجيكية رفضت الإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالأموال الليبية المجمدة والتي إستلمتها جهة مجهولة لم يتم الكشف عنها حتى اللحظة.

السعيدي أوضح في تصريحات خاصة لقناة ” ليبيا روحها الوطن” أن السلطات البلجيكية رفضت مقابلة وفد البرلمان الذي زار بلجيكا موخراً لمناقشة مسألة الأموال المشار إليها.

وأضاف السعيدي أن مسألة الأموال الليبية المنهوبة مسألة هامة في أوساط السياسة والإعلام في بلجيكا لاسيما بأن البلاد على أبواب انتخابات عامة في شهر مايو القادم ومن المؤكد أنه سيتم استغلال هذه المسالة في أضعاف الحكومة وإسقاطها.

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