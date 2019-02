«محلي الوفاق» تستعرض خطة البرامج والمشروعات المزمع تنفيذها في البلديات

المتوسط:

اجتمع وزير الحكم المحلي لحكومة الوفاق الوطني، ظهر اليوم الخميس، مع نائب بالمجلس الرئاسي، لاستعرض خطة الوزارة للعام الحالي 2019م والبرامج والمشروعات المزمع تنفيذها في مختلف البلديات.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء مناقشة الترتيبات المالية المزمع اعتمادها والمخصصات اللازمة للوزارة والجهات التابعة لها بما فيها البلديات ومقترحات الوزارة التي تساعدها في تقديم خدماتها للمواطنين، وكيفية تطوير عمل شركات الخدمات العامة بالبلديات حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها.

