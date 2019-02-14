إدارة مكافحة المخدرات تقبض على أجنبي يروج مخدر الكوكايين بمنطقة الجفارة

ليبيا – تمكنت وحدة التحري والقبض زاوية الدهماني بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أمس الأربعاء من القبض على شخص أفريقي الجنسية وبحوزته 500 غرام من مخدر الكوكايين داخل منطقة الجفارة “الساعدية”.

وزارة الداخلية أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن عملية القبض على المروج جاءت بالتعاون مع مديرية أمن الجفارة وقوة الإسناد الأمني الفرقة الثانية التابعة للمديرية والبحث الجنائي فرع الجفارة.

وأكدت الوزارة على إحالة المتهم إلى نيابة المخدرات وذلك بعد التحقيق معه،مثمنة الجهود المبذولة في مكافحة آفة المخدرات التي تستهدف شباب ليبيا لتدميرهم وتدمير الوطن.

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