في أقل من خمس ساعات من إعلان حالة الطوارئ .. وفاة شخص وإصابة آخرين لسوء أحوال الطقس بشحات

أخبار ليبيا 24 – خاص

بعد خمس ساعات من إعلان حالة الطوارئ لسوء أحوال الطقس وهطول كميات كبيرة من الغيث النافع، سجل قسم مرور شحات حالة وفاة وإصابة آخرين في حادث سير بالمدينة .

وأكد الناطق باسم المديرية الملازم حسن بوأكريم وفاة شخص وإصابات آخرين نتيجة تهور السائقين، والسير بسرعة كبيرة على الطريق العام رغم تحذير المديرية للمواطنين منذ ليلة البارحة .

وقال أبوكريم إن قسم مرور شحات سجل في مدة لم تتجاوز الخامس ساعات ثلاثة حوادث سير على الطريق العام، نتيجة تهالك البنية التحتية، وعدم وجود علامات دالة على جوانب الطريق، وتهور بعض السائقين .

يشار إلى أن مديرية أمن شحات طالبت المواطنين بأخذ الحيطة والحذر عند تنقلاتهم على الطرق الرئيسية وبالأخص الطريق الواصل بين شحات والبيضاء .

وأكدت المديرية أن ما حصل في مدينة شحات يعتبر من الكوارث الطبيعية، نتيجة انهيار البنية التحتية تعرض عدة منازل للغرق وتم إغلاق عدة طرق .

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