تفاصيل اجتماع عمداء البلديات بشأن المجالس المنتحبة حديثا

عُقد اجتماع لمناقشة التحديات التي تواجهها المجالس المنتحبة حديثا وآليات دعمها، بما يمكنها من أداء مهامها.

وأفاد المكتب الإعلامي لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي، بأن حضر الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء، في العاصمة طرابلس، عمداء بلديات بني وليد ودرج والزاوية، إلى جانب أعضاء المجالس البلدية بهذه البلديات، وممثلين عن اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية والأمم المتحدة، ومنظمات أخرى وسفراء عدد من الدول.

