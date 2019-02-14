تسمية جمعة القماطي مبعوثا شخصيا للسراج لدول المغرب العربي

العنوان-طرابلس

أصدر رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، قراراً بتسمية، الدكتور جمعة القماطي، مبعوثا شخصيا له لدول المغرب العربي.

ويحمل القماطي، الجنسية البريطانية إلى جانب الليبية، وهو رئيس حزب التغيير، إضافة لكونه أحد أعضاء لجنة الحوار السياسي الذي انبثق عنه اتفاق الصخيرات بالمغرب.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية