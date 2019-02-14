بني وليد تستعد لإقامة المهرجان السياحي في نسخته السابعة

بني وليد-العنوان

تستعد بلدية بني وليد لإقامة المهرجان السياحي في نسخته السابعة، والذي سيقام في شهر إبريل القادم.

وعقد اليوم الخميس بديوان البلدية اجتماع ضم عميد البلدية سالم إعليوان وعدد من أعضاء المجلس البلدي ومدير مكتب السياحة بالمدينة وأعضاء اللجنة التحضيرية لمهرجان بني وليد السياحي.

وناقش الاجتماع الاستعدادات لإقامة النسخة السابعة من المهرجان في شهر إبريل القادم، والذي سيتضمن جملة من الفعاليات من بينها معارض للصناعات التقليدية والمأكولات الشعبية والصور الفوتوغرافية ومسابقة للزي الشعبي، وملاهي وألعابٍ للأطفال.

وسيشتمل المهرجان، الذي يأتي برعاية المجلس البلدي، على عروض للفروسية الشعبية وسباق للسيارات الصحراوية، تشارك فيه أندية رياضية وأفراد من عدد من المدن والمناطق الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية